Drochtersen

Hausbrand bei Stade: Keine Verletzten

08.03.2021, 17:47 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Drochtersenermoor (Landkreis Stade) ist das Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Wie die Polizei Stade mitteilte, brach das Feuer am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung aus. Die 58 Jahre alte Bewohnerin bemerkte die Flammen selbst und alarmierte ihre im Nebenhaus wohnenden Eltern. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf das gesamte Haus sowie die landwirtschaftlichen Gebäude. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt.