Rostock

Inzidenz sinkt leicht: Landkreis Rostock wieder unter 100

08.03.2021, 17:58 Uhr | dpa

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern leicht gesunken. Zuletzt wurden landesweit 66,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge entspricht das einem Rückgang von 1,9. Im Landkreis Rostock sank der Wert demnach um 8,8 auf 93,1 und demnach unter die für Lockerungen von Corona-Auflagen wichtige Schwelle von 100.

Damit liegt Nordwestmecklenburg mit 104,9 als einziger Landkreis über 100. In Ludwigslust-Parchim lag der Wert knapp unter 100 bei 98,2. In Vorpommern-Greifswald sank der Wert weiter auf 92,5. Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt Rostock mit 24,4 und Vorpommern-Rügen mit 24,5. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte lag der Wert bei 35,6 und damit den siebten Tag in Folge unter 50, was weitere Lockerungen ermöglicht. In der Landeshauptstadt Schwerin stieg der Wert auf 76,3.

Das Lagus verzeichnete 60 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, so dass sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 25 762 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 9 auf nunmehr 785. Als genesen gelten 22 839 Menschen.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 255 - das sind 3 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 47 - das sind ebenfalls 3 mehr.

Nach Angaben des Lagus vom Montag haben bis einschließlich vergangenen Freitag 93 201 Menschen in MV bereits eine erste Corona-Impfung erhalten und 53 647 auch schon die zweite. Das entspricht 5,8 beziehungsweise 3,34 Prozent der Bevölkerung.