Niederaula

Fünf Menschen bei Unfall auf Autobahn in Osthessen verletzt

08.03.2021, 19:28 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Autobahn 7 im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. Die Familie mit drei Kindern war in Richtung Kassel unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zu dem Unfall kam es am Nachmittag zwischen der Ausfahrt Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck. Die teilweise schwer Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten wurde die Autobahn für eineinviertel Stunden voll gesperrt. Mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.