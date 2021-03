Fulda

Lkw brennt auf A7 Richtung Kassel: Fahrer leicht verletzt

09.03.2021, 05:47 Uhr | dpa

Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein brennender Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Fulda sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich wohl noch bis weit in den Dienstag hineinziehen werden. Der Lkw sei zwischen rechter Fahrbahn und Standstreifen auf der Seite zum liegen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Fahrer habe sich selber auf dem Lkw befreien können. Er wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls in der Nacht zum Dienstag war zunächst nicht bekannt. Der Lkw liegt zwischen den Anschlussstellen Fulda/Nord und Hünfeld Schlitz.

Während der Löscharbeiten bleibt die A7 in Richtung Kassel komplett gesperrt. Aufgrund der dann anstehenden Bergung des Lastwagens wird es nach Polizeiangaben auch im Laufe des Dienstags zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Nach den Löscharbeiten könne aber vermutlich der linke Fahrstreifen wieder aufgemacht werden, sagte ein Polizeisprecher.