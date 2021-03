Sondershausen

Autos und Mülltonnen in Flammen: Großeinsatz

09.03.2021, 08:30 Uhr | dpa

In Sondershausen im Kyffhäuserkreis sind am frühen Dienstagmorgen mehrere Autos und Mülltonnen teilweise komplett abgebrannt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, standen zunächst zwei Mülltonnen in Flammen. Wenige Minuten später brannten nach Angaben der Polizei vier Autos. Eine weitere glimmende Mülltonne sei im Verlauf des frühen Morgens gemeldet worden. Die Polizei habe einen Großeinsatz gestartet und ermittele derzeit in alle Richtungen. Die im Stadtgebiet verteilten Brandorte sind zur Spurensicherung abgesperrt. Die Schadenshöhe könne noch nicht eingeschätzt werden.