Bernburg (Saale)

Verband: Museen öffnen unterschiedlich schnell

09.03.2021, 10:45 Uhr | dpa

Die Landesverordnung hat den Weg frei gemacht für die Kultur: Einige Museen in Sachsen-Anhalt öffnen nach monatelanger Schließung schon in dieser Woche für Besucher, andere brauchen deutlich längeren Vorlauf. Sachsen-Anhalts Museumsverband empfiehlt Kulturhungrigen: "Wer ein Museum besuchen möchte, muss sich in den kommenden Wochen vorab informieren und anmelden. Das ist nicht immer leicht, auch für manche Museen nicht, aber nur so ist eine Öffnung der Museen überhaupt möglich." Der Verband sei zuversichtlich, dass alle Häuser verantwortlich mit der Lage umgehen, teilte Geschäftsführer Danny Könnicke am Dienstag mit.

Es gilt, dass Museen und Ausstellungen wieder öffnen dürfen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei unter 100 liegt, sich binnen sieben Tagen also weniger als 100 von 100 000 Einwohnern neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. Laut dem Robert Koch-Institut lag der Wert mit Stand Dienstagfrüh bei 88,6. Der bundesweite Schnitt betrug 67,5.

Museumsbesucherinnen und -besucher müssen sich vorab telefonisch, per Mail oder E-Ticketing anmelden. Das kann laut Verband auch kurzfristig sein. Die Häuser bräuchten ein genehmigtes Hygienekonzept. Von Veranstaltungen werde abgeraten.