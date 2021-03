Bautzen

IG Metall setzt Warnstreiks in Sachsen fort

09.03.2021, 12:53 Uhr | dpa

Die IG Metall hat am Dienstag ihre Warnstreiks in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft haben am Morgen rund 300 Metaller bei Alstom in Bautzen vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Mit der Aktion soll in der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie Druck gemacht werden, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

Der Unmut bei den Beschäftigten sei groß, hieß es. Die Beschäftigten von Alstom, ehemals Bombardier, hätten seit 2018 keine Entgelterhöhung erhalten. Zudem sei die Zukunft nach der Übernahme durch den französischen Zughersteller alles andere als gesichert. In Bautzen arbeiten rund 1000 Beschäftigte bei Alstom. Am frühen Dienstagnachmittag waren zudem noch Warnstreiks bei der Hydro Aluminium Gießerei in Rackwitz sowie bei Mahle Industry in Heinsdorfergrund geplant.

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden soll. Neben betrieblichen Zukunftstarifverträgen sind auch ein tarifliches Angleichungsgeld und die Verbesserung der Übernahmeregelungen für Auszubildende Thema in den Tarifverhandlungen.