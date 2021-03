Magdeburg

Deines boxt am 20. März um WM-Titel gegen Beterbijew

09.03.2021, 15:20 Uhr | dpa

Der Magdeburger Box-Profi Adam Deines wird am 20. März in Moskau gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew antreten. Wie der SES-Boxstall am Dienstag mitteilte, ist der Termin nun fix. Der 30 Jahre alte Halbschwergewichtler musste den Kampf im Moskauer Megasport-Palace wegen Verletzungen und der Coronavirus-Pandemie bereits dreimal verschieben. "Dies ist die große Chance, auf die ich so lange hingearbeitet habe. Nun musste ich durch die wiederholten Verschiebungen so lange warten und mich im Training immer wieder und weiter neu motivieren", sagte Deines und betonte: Ich fühle mich topfit und es ist ja meine erste Chance nach einem WM-Gürtel zu greifen – die will und werde ich nutzen."

Titelverteidiger Beterbijew ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote. Die TV-Plattform ESPN überträgt diesen Kampf live. Auch der MDR wird mit "Sport im Osten" live senden.