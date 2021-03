Emden

Aufatmen bei Museumsfans: Häuser beenden Corona-Zwangspause

09.03.2021, 16:43 Uhr | dpa

Emden/Bremen (dpa/lni) - Nach einer rund viermonatigen coronabedingten Auszeit haben viele Museen in Niedersachsen und Bremen ihre Türen wieder für das Publikum geöffnet. Voraussetzung für einen Besuch sind aber Terminabsprachen und Zeitfenster-Tickets. "Das ganze Team freut sich jetzt darauf, endlich wieder Besucherinnen und Besucher im Haus begrüßen zu können", sagte Michael Kühn, kaufmännische Direktor der KUNSTHALLE EMDEN, die am 11. März mit der neuen Ausstellung "WILD/SCHÖN. Tiere in der Kunst" wieder loslegt.

Das KUNSTMUSEUM WOLFSBURG beendete bereits am Dienstag die Corona-Zwangspause und machte die Ausstellung "In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman" wieder zugänglich. Nach der Eröffnung am 31. Oktober war sie nur ein Wochenende zu sehen, zog dabei aber bereits 1000 Besucher an. Auch das DEUTSCHE PFERDEMUSEUM in Verden ließ das Publikum am Dienstag wieder ein. Ab sofort sei die neue Ausstellung "Europäischer Naturfotograf des Jahres 2020" zu sehen, die in Verden – wenn auch verspätet – ihre Premiere feiere.

Die KUNSTHALLE BREMEN öffnet am 16. März wieder und kündigte am Dienstag die Verlängerung der Präsentationen "Die Picasso-Connection" (bis 18. Juli) und "Hertzstücke" (bis 11. Juli) an. Ein Besuch sei nur mit Zeitfensterticket möglich, das über die Website ab 10. März gebucht werden könne.

Das ÜBERSEE-MUSEUM BREMEN ist ab am 12. März jeweils freitags, samstags und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr wieder geöffnet. Besucher müssen vorab telefonisch einen Termin vereinbaren.

Das FORSCHUNGSMUSEUM SCHÖNINGEN öffnete ebenfalls am Dienstag. Die Anmeldung erfolge telefonisch während der Öffnungszeiten auf Intervalle von 30 Minuten, so Museumssprechern Tobias Wulf. Die Verweildauer sei nicht begrenzt.