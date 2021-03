Luckenwalde

Stachelschwein aus Tierpark Luckenwalde verschwunden

09.03.2021, 16:45 Uhr | dpa

Beim Füttern am Morgen fehlte es plötzlich: Ein Stachelschwein ist am Dienstag aus dem Tierpark Luckenwalde (Teltow-Fläming) verschwunden. Pfleger, Veterinäramt, Feuerwehr und Polizei suchten nach dem Tier - bislang ohne Erfolg. Wie das etwa zehn Kilo schwere Männchen das Gehege verlassen konnte, sei noch völlig unklar, sagte Jörg Kräker, Geschäftsführer der Betreiberfirma luba gmbh. "Erst waren in der Pandemie die Besucher nicht da und jetzt ist auch noch das Schwein abgehauen", scherzte er.

Der Tierpark habe bereits Flyer aufgehängt, auch, weil sich in der Nähe Kleingärten befinden. Das Stachelschwein ernähre sich vegetarisch und fresse gern Obst. Die Tierpfleger haben an verschiedenen Stellen Weintrauben-Fallen aufgestellt, um es anzulocken. Kräker hofft, dass das schon betagte Tier wieder zum Futtertrog findet, sobald es Hunger hat.

Kräker warnte davor, das Tier selber zu fangen. Stachelschweine seien scheu, sehr gute Kletterer und würden sich gern vergraben. Bei Gefahr drohten sie mit Ihren Stacheln, berichtete er. Vermutlich habe das Tier selber große Angst und sich deshalb irgendwo im Grünbereich zurückgezogen. Vor allem der umliegende Stadtpark sowie die Kleingartenanlagen könnten ihm ein gutes Versteck bieten.

Im Tierpark Luckenwalde leben 195 Tiere, darunter Erdmännchen, Alpakas und Luchse. Der Tierpark kann unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln seit Anfang März wieder besucht werden.