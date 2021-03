Görlitz

Vogelgrippe: Geflügel im Landkreis Görlitz muss in den Stall

09.03.2021, 18:05 Uhr | dpa

In weiten Teilen des Landkreises Görlitz müssen Geflügelhalter ihre Vögel seit Dienstag in Ställen unterbringen. Grund dafür ist die zunehmende Verbreitung der Vogelgrippe unter Wildvögeln in der Region, wie das Landratsamt Görlitz mitteilte. Nach den Angaben vom Dienstag hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises entsprechende Maßnahmen für das gesamte Kreisgebiet nördlich der Autobahn 4 sowie um den Berzdorfer See, den Olbersdorfer See und die Neiße herum angeordnet.

Um Ansteckungen mit Wildvögeln vorzubeugen, muss sämtliches Geflügel in geschlossenen Ställen oder nach oben und zur Seite hin gesicherten Gehegen untergebracht werden. Von der Regel sind nur flugunfähige Vögel ausgenommen.