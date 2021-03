Berne

Vom Land ins Wasser: "Gorch Fock" wieder in ihrem Element

10.03.2021, 00:12 Uhr | dpa

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" in der Lürssen-Werft in Berne. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die rund fünfjährige Sanierung des Marine- Segelschulschiffs "Gorch Fock" geht auf die Zielgerade. Der Dreimaster soll am heutigen Mittwochvormittag auf der Lürssen-Werft im niedersächsischen Berne (Kreis Wesermarsch) über eine Spezialvorrichtung vom Land ins Wasser gelassen werden. Danach wird das Schiff zur Endausstattung etwa zwölf Kilometer weseraufwärts zum Lürssen-Werftstandort in Lemwerder geschleppt. Die "Gorch Fock" soll am 31. Mai an die Marine übergeben werden.

Die jahrelange Generalüberholung war vor der im Oktober 2019 erfolgten Übernahme der Arbeiten durch Lürssen von Pannen und exorbitanten Preissteigerungen geprägt. Ursprünglich waren für die Sanierung zehn Millionen Euro veranschlagt - daraus wurden letztlich 135 Millionen Euro.