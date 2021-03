Magdeburg

Sachsen-Anhalt präsentiert sich auf digitaler ITB

10.03.2021, 02:33 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie präsentiert sich Sachsen-Anhalt bei der diesjährigen Reisemesse ITB Now im digitalen Raum. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) werde im Rahmen dessen am Mittwoch (10.00 Uhr) über die Situation der Tourismuswirtschaft im Land sprechen und einen Ausblick auf die anstehende Reisesaison geben, teile eine Sprecherin der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mit.

Thematische Schwerpunkte sollen nach Angaben der Marketinggesellschaft unter anderem das coronasichere Reisen und das Gartenreich Dessau-Wörlitz sein. Die ITB Now läuft noch bis Freitag und richtet sich ausschließlich an das Fachpublikum.

Der Tourismus zählt bundesweit zu den am härtesten von den Beschränkungen in der Pandemie getroffenen Wirtschaftszweigen. Die Branche wünscht sich von der Politik Perspektiven und Vorgaben für die laufende Saison. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 5,97 Millionen Übernachtungen registriert und damit 30,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Es gab 2,23 Millionen Gästeankünfte, was einem Minus von 38 Prozent entsprach.