Sturm bringt Schauer und Gewitter über Thüringen mit sich

11.03.2021, 08:33 Uhr | dpa

Das Wetter in Thüringen ist am Donnerstag von einem Sturm geprägt. Schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde seien im Thüringer Wald, dem Thüringer Becken und dem Südharz zu erwarten, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Südthüringen seien die Böen mit Geschwindigkeiten von 75 bis 90 Kilometer pro Stunde etwas schwächer.

In hohen Lagen ab 700 Metern herrschen bereits seit dem Morgen Sturmböen mit Schneeregen. Auch in den niedrigeren Lagen bringt gibt es ab den Mittagsstunden stärkere Regenschauer. Lokal können Gewitter begleitet von schweren Sturmböen auftreten. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad, im Bergland zwischen 4 und 10 Grad.

In der Nacht gibt es laut Vorhersage noch vereinzelt Gewitter und gebietsweise Regen- und Graupelschauer. Im Bergland kann es ab 600 Metern Schneeschauer bei um die 1 Grad geben. In tieferen Lagen bleibt es frostfrei bei fünf bis drei Grad.