Saarbrücken

Corona-Schnelltests in 60 Saar-Apotheken möglich

11.03.2021, 14:42 Uhr | dpa

Einen kostenlosen Corona-Schnelltest können Bürger im Saarland jetzt auch in rund 60 Apotheken machen. Das teilte die Apothekerkammer des Saarlandes am Donnerstag mit. Außer in Apotheken können Saarländer auch in Testzentren und bei manchen Ärzten oder Laboren Antigen-Schnelltests auf Corona in Anspruch nehmen. Ein Ergebnis liegt nach 15 bis 20 Minuten vor. Nach der Testverordnung des Bundes sollen sich alle Bürger mindestes einmal pro Woche testen lassen können.

Seit vergangener Woche unterstützten bereits mehr als 80 Apotheken die Teststrategie des Saarlandes, in dem sie an Schulen und Kindertageseinrichtungen flächendeckend Schnelltests anböten, hieß es. Im Saarland gibt es knapp 300 Apotheken.