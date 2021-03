Gelnhausen

Vier Verletzte bei Massenkarambolage auf A66

11.03.2021, 19:12 Uhr | dpa

Auf nasser Straße und bei tief stehender Sonne sind auf der Autobahn 66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden zahlreiche Autos aufeinander gekracht. Vier Menschen wurden bei der Massenkarambolage am Donnerstagnachmittag verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Zunächst stießen demnach in Höhe der Anschlussstelle Eschborn/Höchst drei Fahrzeuge zusammen, danach geschahen zwei weitere Auffahrunfälle mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Zunächst mussten alle Fahrbahnen gesperrt werden, erst nach rund eineinhalb Stunden konnten zwei Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.