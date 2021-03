Rostock

Volkstheater Rostock: Wiedereröffnung am 22. März

11.03.2021, 19:17 Uhr | dpa

Mit dem Schauspiel "Jugend ohne Gott" will das Volkstheater Rostock am 22. März die Wiedereröffnung feiern. Dank der niedrigen Corona-Inzidenzwerte in der Hansestadt sei eine Rückkehr zum Spielbetrieb an diesem Termin möglich, teilte das Theater am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Premiere des von Regisseur Daniel Pfluger inszenierten Stückes für Samstag, den 20. März, geplant gewesen. "Nun musste sie lediglich um zwei Tage verschoben werden."

Dem Wochenstart im Großen Haus soll ein ganzes Premierenwochenende mit Aufführungen in allen Spielstätten folgen, hieß es. Die vier Sparten hätten die Zeit genutzt und Angebote für den Neustart erarbeitet. Der Premierenreigen beginne am Donnerstag (25. März) mit "Die Marquise von O." im Ateliertheater und das Theatersolo "Diven sterben einsam" in der Kleinen Komödie Warnemünde. Es folge am Freitag das Tanzprojekt "Life Letters 2" ebenfalls im Ateliertheater. Am Samstag stehe in der Kleinen Komödie die Ehefarce "Offene Zweierbeziehung" auf dem Programm, bevor am Sonntag das Musiktheater im Großen Haus mit der Jacques-Offenbach-Operette "Salon Pitzelberger" Premiere feiert.

Derzeit würden die Hygienemaßnahmen für Publikum und Mitarbeiter vorbereitet. Das Volkstheater testet auch die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Sobald die behördlichen Verfügungen vorliegen und damit auch die Zahl der nutzbaren Sitzplätze feststeht, starte der Vorverkauf. Bis dahin bittet das Volkstheater die Besucher, ihre Karten auf den Wartelisten der Theaterkasse oder im Internet zu reservieren.