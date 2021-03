Magdeburg

Landtag diskutiert Corona Test- und Impfstrategie

12.03.2021, 01:36 Uhr | dpa

Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein Hauptthema im Magdeburger Landtag. Die Abgeordneten wollen heute unter anderem über die Konzepte des Landes beim Testen und Impfen diskutieren. Aus Sicht der oppositionellen Linken hat die schwarz-rot-grüne Landesregierung bei ihrer Strategie für beide Bereiche bisher versagt. Die zweite Oppositionsfraktion, die AfD, fordert, den Lockdown für die betroffenen Branchen sofort aufzuheben.

In Sachsen-Anhalt wurde das öffentliche Leben seit Herbst in mehreren Stufen heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zurückzudrängen. Seit März gibt es erste Öffnungen bei Schulen, Dienstleistern, Museen und Einzelhändlern. Seit Wochenbeginn gibt es laut Bund einen Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest je Woche. In Sachsen-Anhalt soll das Netz an entsprechenden Anlaufstellen bis 22. März stabil aufgebaut werden.

Am Nachmittag beschäftigt sich der Landtag zudem mit dem Stillstand bei der Sanierung der Giftmülldeponie Brüchau in der Altmark. Die Abgeordneten hatten vor neun Monaten einstimmig beschlossen, dass die undichte Grube ausgebaggert und der mit Giftstoffen versetzte Inhalt auf sichere Deponien umgelagert werden soll. Doch umgesetzt wurde der Beschluss bisher wegen mehrerer Streitigkeiten zwischen den beteiligten Behörden und dem Betreiber nicht. Dieser Zustand sei nicht hinnehmbar, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Das sieht eine Bürgerinitiative ähnlich und ruft für Freitagnachmittag (16.00 Uhr) zu einer Demonstration vor dem Landtag auf, um ihre Forderung für einen Start der Gruben-Leerung zu unterstreichen.