Schwerin

Landtag schließt Plenarwoche ab: Corona erneut Thema

12.03.2021, 01:42 Uhr | dpa

Der Landtag in Schwerin schließt heute die Beratungen in der Plenarwoche ab. Am dritten und letzten Sitzungstag werden die Abgeordneten auf Antrag der Linken über die Sicherung der Jugend- und Schulsozialarbeit im Land debattieren. Die AfD hat erneut Themen mit Bezug zur Corona-Pandemie auf die Tagesordnung setzen lassen. So fordert sie, die Risikoindikatoren neu zu bewerten und Lockerungen der Schutzmaßnahmen nicht mehr vornehmlich von der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz abhängig zu machen. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und CDU soll über die Nutzung offener Datensysteme in der Verwaltung beraten werden.