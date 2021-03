Magdeburg

Dutzende Handwerksmeister beantragen Gründerprämie

12.03.2021, 06:10 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Nachfrage nach der Meistergründungsprämie in der Corona-Krise leicht zurückgegangen. Im vorigen Jahr sei der Bonus 64-mal bewilligt worden, teilte das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 2019 bekamen 76 Männer und Frauen den Bonus, nachdem sie sich als Handwerksmeister selbstständig gemacht hatten.

Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wertet die anhaltende Nachfrage als Erfolg des Förderprogramms. Die Meistergründungsprämie war 2017 eingeführt worden. Sie beträgt 10 000 Euro und kann von Meisterinnen und Meistern beantragt werden, wenn sie ein neues Unternehmen gründen oder ein bestehendes übernehmen und dafür mindestens 15 000 Euro investieren. "Die anhaltend hohen Antragszahlen belegen das große Interesse der heimischen Handwerker an diesem erfolgreichen Förderinstrument."

Laut Wirtschaftsministerium gingen 40 Prozent der Prämien an frisch gebackene Unternehmer aus dem Baugewerbe. Bei den Regionen war der Harz mit zehn Bewilligungen am stärksten vertreten. Im Burgenlandkreis und in Magdeburg wurden je sieben Männer und Frauen mit der Förderung unterstützt.

Dem Ministerium zufolge wurden bisher 22 der 64 beantragten Prämien tatsächlich ausgezahlt, weil die Meisterinnen und Meister nachweisen konnten, dass sie bereits mehr als 15 000 Euro in ihr neues Unternehmen investiert haben. Die anderen Prämien fließen, sobald auch die anderen Antragsteller diese Voraussetzung nachweisen. In der Summe fließen 640 000 Euro.