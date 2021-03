Halle (Saale)

Hausdurchsuchungen: Drogen und Bargeld sichergestellt

12.03.2021, 08:43 Uhr | dpa

Bei mehreren Hausdurchsuchungen hat die Polizei in Halle Drogen und Bargeld gefunden. In drei Wohnungen hätten die Beamten am Donnerstagabend insgesamt 1,2 Kilogramm Marihuana, 180 Gramm synthetische Drogen, 40 Gramm Kokain, Tabletten, eine kleine Menge Heroin sowie eine fünfstellige Summe Bargeld entdeckt. Drei junge Männer wurden vorläufig festgenommen, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Gegen den 19-Jährigen und die beiden 22-Jährigen wird wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Drogenhandel ermittelt.