Metall-Tarifstreit - Streiks in Gera und Königsee

12.03.2021, 13:17 Uhr | dpa

Rund 70 Mitarbeiter von Kaeser Kompressoren haben in Gera den Gewerkschaftsforderungen bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektrobranche Nachdruck verliehen. Mit einem Warnstreik in der Frühschicht vor den Werkstoren setzen sich die Beschäftigten am Freitag auch für die Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost- und Westdeutschland ein, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall.

Mit dem angestrebten Flächentarifvertrag solle eine "Zwei-Klassen-Unterteilung "Ost/West" von Belegschaften" abgeschafft werden, sagte Franziska Wolf von der IG Metall Gera und Jena-Saalfeld. Auch im Osten solle es eine 35- statt 38-Stunden-Woche geben. In Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) beteiligten sich Mitarbeiter von Widia Kennametall am Freitag ebenfalls an Warnstreiks.

Zu diesen ruft die IG Metall aktuell deutschlandweit auf. In Thüringen geht es dabei um einen Tarifvertrag für rund 20 000 Beschäftigte der Metall- und Elektrobranche. Auch in der nächsten Woche sollen die Warnstreiks weiter gehen.

Bundesweit fordert die Gewerkschaft für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe.