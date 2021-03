Bad Ems

Mehr neue Wohngebäude in Rheinland-Pfalz bewilligt

12.03.2021, 14:44 Uhr | dpa

Trotz der Corona-Krise sind in Rheinland-Pfalz im vergangen Jahr mehr Baugenehmigungen für neue Wohngebäude erteilt worden als 2019. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte, bewilligten die Bauaufsichtsbehörden 2020 den Neubau von rund 6650 Wohngebäuden mit insgesamt über 14 000 Wohnungen. Das waren 7,5 Prozent mehr Wohngebäude und 4,8 Prozent mehr Wohnungen als im Jahr zuvor.

Am stärksten stieg demnach die Anzahl der genehmigten Zweifamilienhäuser. Die Baubehörden erteilten im vergangenen Jahr Genehmigungen für 790 Zweifamiliengebäude - ein Zuwachs von 11,1 Prozent. Die Zahl der genehmigten Einfamilienhäuser stieg um 7,5 Prozent auf rund 5100. Die Zahl der Mehrfamilienhäuser lag mit rund 770 um 4,3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Landesweit kamen laut Statistischem Landesamt auf 10 000 Einwohner rund 34 Wohnungen in genehmigten neuen Wohngebäuden. Spitzenreiter sei hier die Stadt Landau mit 69 Wohnungen je 100 000 Einwohner, gefolgt von Speyer mit 52 Wohnungen sowie Mainz und dem Rhein-Hunsrück-Kreis mit jeweils 51 Wohnungen. Schlusslicht bei den neu bewilligten Wohnungen ist Frankenthal (Pfalz) mit nur 8 Wohnungen je 100 000 Einwohner, gefolgt von Ludwigshafen mit 14 Wohnungen.

Für die geplanten Baumaßnahmen wurden Kosten von rund 3,03 Milliarden Euro veranschlagt, wie das Landesamt weiter mitteilte. Das entspreche einer Zunahme um 6,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2019.