Rostock

Hansa Rostock ersatzgeschwächt zu Türkgücü München

12.03.2021, 15:23 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock geht mit einigen personellen Problemen in das Auswärtsspiel am kommenden Montagabend (19.00 Uhr) bei Türkgücü München. Die beiden Defensivleute Nico Neidhart und Julian Riedel fehlen definitiv. Neidhart ist nach seiner seiner Roten Karte im Gastspiel beim KFC Uerdingen (1:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Riedel hat seine muskulären Beschwerden, die ihn bereits gegen Kaiserslautern (2:1) und bei Uerdingen zum Zuschauen zwangen, noch nicht restlos auskuriert.

In Mittelstürmer John Verhoek wird aller Voraussicht nach ein weiterer Aktivposten ausfallen. "Es wird eng. Sein Einsatz ist eher unwahrscheinlich", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag. Der Niederländer war wegen einer Fußverletzung in Uerdingen von Pascal Breier vertreten worden, der sich mit dem Siegtor für weitere Einsätze in der Startelf empfahl. "Er hat es gegen Uerdingen richtig gut gemacht, hat mehr Selbstvertrauen und kann den nächsten Schritt machen", sagte Härtel.

Mit dem siebten Auswärtssieg könnten die Hanseaten, die neun ihrer vergangenen elf Ligapartien gewonnen haben, den zweiten Tabellenrang verteidigen. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet und wollen die nicht mehr hergeben. Wir wollen das Maximum herausholen", sagte der Hansa-Coach und warnte vor dem starken Aufsteiger: "Es wird kein einfaches Spiel. Wenn sie noch ein Wörtchen mitreden wollen, müssen sie gegen uns gewinnen."