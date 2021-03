Emden

VW verlagert Teile der Arteon-Montage nach Osnabrück

12.03.2021, 16:39 Uhr | dpa

Das VW-Logo ist an einem Gebäude im Volkswagenwerk in Osnabrück zu sehen. Foto: Philipp Hülsmann/dpa (Quelle: dpa)

Ab dem Sommer verlagert Volkswagen einen Teil der Montage der Steilheck-Variante seiner Limousine Arteon vom Werk Emden nach Osnabrück. Dadurch werde der Standort Emden, in dem gerade auch die Umrüstung für die künftige Produktion von E-Modellen läuft, entlastet, sagte eine VW-Sprecherin am Freitag. Losgehen soll es nach dem Werksurlaub im Sommer. Zunächst hatten die "Ostfriesen-Zeitung" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte den Blättern zudem, dass das Osnabrücker VW-Werk mit der Fertigung des Modells T-Roc Cabrio nicht ausgelastet sei und daher auch den Arteon Shooting Brake montieren solle. Demnach sollen Karosserien in Emden erst zusammengesetzt und lackiert und danach per Lkw oder Zug zur Endmontage nach Osnabrück gebracht werden.

Insgesamt sei so eine Jahresproduktion von 10 000 Fahrzeugen vorgesehen. 10,5 Millionen Euro würden dafür investiert. "Für den Mehrmarken-Standort Osnabrück ergibt sich durch das Modell eine Perspektive bis 2024 und darüber hinaus", sagte Althusmann den Zeitungen. Das sichere Arbeitsplätze vor Ort.

Das Werk Osnabrück litt schon häufiger unter unterausgelasteten Kapazitäten. Der Standort in Emden spielt für VW derweil in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle. Er wird schrittweise zu einem reinen E-Auto-Werk umgebaut. Ab der ersten Jahreshälfte 2022 soll dort - wie bereits im sächsischen Zwickau - der Elektro-Kompakt-SUV ID.4 entstehen, später kommen weitere rein elektrische Modelle hinzu. Rund eine Milliarde Euro will der Autokonzern dafür in Ostfriesland investieren. Die ersten Schritte zur Umstrukturierung hatten in Emden im vergangenen Frühjahr begonnen.