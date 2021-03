Roma

Glückliche Generalprobe für Bayern-Spiel: Lazio gewinnt 3:2

12.03.2021, 17:49 Uhr | dpa

Lazio Rom hat bei der Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern München einen Fehltritt verhindert. Der Tabellensiebte kam in der italienischen Fußball-Meisterschaft am Freitag zu einem schmeichelhaften 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen Schlusslicht FC Crotone. Felipe Caceido rettete den Römern durch seinen Treffer in der 84. Minute den Sieg. Simy (29./50.) hatte für den Tabellenletzten Crotone zweimal getroffen und jeweils einen Rückstand ausgeglichen. Sergej Milinkovic-Savic (14.) und Luis Alberto (39.) hatten den Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Lazio spielt am kommenden Mittwoch beim deutschen Rekordmeister, der das Hinspiel in Rom mit 4:1 gewonnen hatte.