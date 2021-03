Saarbrücken

97 Corona-Neuinfektionen im Saarland

12.03.2021, 19:26 Uhr | dpa

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Saarland sind innerhalb von 24 Stunden 97 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 29 956, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um drei auf 924.

Als aktuell infiziert gelten 1266 Personen. Es werden 113 stationär behandelt - 39 davon intensivmedizinisch.

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag bei 59,6 und damit etwas höher als am Vortag mit 58,1. Die höchste Inzidenz wies weiter der Kreis Neunkirchen mit 77,7 auf, den niedrigsten Wert hatte unverändert der Kreis Merzig-Wadern mit 50,2.