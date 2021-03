Demmin

MV-Linke stellt Listen für Bundes- und Landtagswahlen auf

13.03.2021, 00:59 Uhr | dpa

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern nimmt Kurs auf die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September. Auf einem zweitägigen Landesparteitag, der am heutigen Tag (10.00 Uhr) in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) beginnt, sollen die Kandidatenlisten aufgestellt werden. Auf Vorschlag des Landesvorstandes soll der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, die Landesliste für die Bundestagswahl anführen. Spitzenkandidatin für die parallel stattfindende Landtagswahl soll Simone Oldenburg werden. Die 51-Jährige ist seit 2016 Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag. Die Bestätigung der beiden Spitzenpolitiker gilt als sicher.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie war der Parteitag mehrfach verschoben worden. Er findet nun in einer weitläufigen Tennishalle unter verschärften Hygienevorschriften statt. Abstimmungsberechtigt sind Parteiangaben zufolge 120 Vertreter.