Kröten retten: Helfer rüsten sich für Amphibienwanderung

13.03.2021, 09:22 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich in Thüringen bald wieder auf mehr Verkehr auf den Straßen nahe Laichgewässern von Fröschen, Kröten und Molchen einstellen: "Sie sind in den Startlöchern", sagt Ulrich Scheidt vom Landesfachausschuss Amphibien und Reptilien des Naturschutzbunds (Nabu) Thüringen. Noch sei es den Tieren vielerorts zu kalt. Doch das könne sich bald ändern, so Scheidt. Deshalb errichteten Helfer vielerorts Schutzzäune.

An mehr als 100 Stellen im Freistaat bauen vor allem Freiwillige auch in dieser Saison wieder Zäune auf, die verhindern sollen, dass Kröten, Frösche und Molche den gefährlichen Weg über Straßen zu ihren Laichgewässern wählen. Entlang der Zäune sind Eimer so eingegraben, dass die Amphibien auf nächtlicher Wanderschaft hineinfallen. In Erfurt etwa werden insgesamt 1200 laufende Meter an Schutzzäunen errichtet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auch Hinweisschilder für Autofahrer werden aufgestellt.

Wie viele Tiere jährlich im Autoverkehr sterben, sei kaum zu beziffern, so Scheidt. Da aber die gesammelten Tiere gezählt werden, sei davon auszugehen, dass die Maßnahmen jedes Jahr in Thüringen weit mehr als 100 000 Amphibien den Tod im Autoverkehr ersparten.