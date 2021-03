Halle (Saale)

Angelvereine erleben während der Pandemie starken Zulauf

13.03.2021, 09:41 Uhr | dpa

Ein Mann befestigt einen Köder an einer Angel. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Begeisterung für das Angeln scheinen in Sachsen-Anhalt immer mehr Menschen zu teilen. "Wir erleben einen deutlichen Zuwachs in den Angelvereinen", sagte Gerhard Jarosz, Sprecher des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt. Etwa 800 Neueintritte habe es im vergangenen Jahr gegeben. Nach Angaben von Jarosz zählt der Landesverband derzeit rund 44 000 Mitglieder.

Die Umstände der Corona-Pandemie tragen laut Anglerverband ganz wesentlich zu dem Zulauf bei. "Angeln ist eine Alternative zu der Stuben-Hockerei", so der Sprecher. Irgendwann sei auch der Sättigungsgrad beim Konsumieren elektronischer Medien erreicht und man müsse raus an die frische Luft. Eine naturnahe Freizeitbeschäftigung, die durch die coronabedingten Beschränkungen in Frage käme, sei eben auch das Angeln.