Halle (Saale)

Union Halle-Neustadt verlängert mit Torhüterin Lepschi

13.03.2021, 12:30 Uhr | dpa

Der SV Union Halle-Neustadt hat den Vertrag mit Torhüterin Lara Lepschi vorzeitig verlängert. Wie der Handball-Bundesligist am Samstag mitteilte, unterschrieb Lepschi bis Juni 2023. "Die Entscheidung, den Vertrag jetzt schon zu verlängern, hat viel mit Vertrauen zu tun. Das Trainerteam und der Verein haben in den letzten Jahren viel an mich geglaubt und mir Einsatzzeiten gegeben", sagte die Torhüterin.

Der Verein hat bisher die Dänin Simone Spur Petersen und Julia Niewiadomska vom Bundesliga-Konkurrenten HSG Bensheim/Auerbach für den Sommer verpflichtet.