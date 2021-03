Darmstadt

Betrunkene prügeln sich in Darmstädter Straßenbahn

13.03.2021, 13:26 Uhr | dpa

Zwei Betrunkene haben sich in einer Straßenbahn in Darmstadt geprügelt. Die Tram musste ihre Fahrt in die Innenstadt unterbrechen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor habe einer der beiden Männer seinen 34 Jahre alten Bekannten unvermittelt während der Fahrt angegriffen. Daraufhin sei es zwar gelungen, den 31 Jahre alten Angreifer aus der Straßenbahn auszusperren.

Daraufhin habe der Mann aber die Scheibe der Fahrertür eingetreten und sei geflüchtet. Nur wenige Minuten später habe die Polizei den Mann aufgespürt und festgenommen. Er erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, wie es weiterhin hieß.