Schwerin

Schnelltestzentren an deutsch-polnischer Grenze eröffnet

13.03.2021, 13:29 Uhr | dpa

Als Reaktion auf die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen im Nachbarland Polen hat Mecklenburg-Vorpommern in der Grenzregion zwei weitere Testzentren eingerichtet. "Die beiden Schnelltestzentren an der deutsch-polnischen Grenze richten sich vor allem an die Berufspendlerinnen und Berufspendler, denen wir das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort erleichtern wollen. Zugleich verbessern wir den Gesundheitsschutz hier in der Region", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag anlässlich der Inbetriebnahme des Testzentrums am Grenzübergang Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Am Dienstag soll auch das Schnelltestzentrum in Ahlbeck auf Usedom die Arbeit aufnehmen. In Pasewalk gab es zuvor schon ein Testzentrum.

Zu Wochenbeginn hatte die Landesregierung die Quarantäneverordnung angepasst, um so einer drohenden Einstufung Polens als Hochrisikogebiet vorzubeugen. Sobald das Nachbarland diesen Status erhält, müssen Grenzpendler alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Bislang müssen sie dies alle vier Tage tun.

In Polen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gut drei Mal so hoch wie in Deutschland. Jüngsten Angaben zufolge wurden innerhalb von sieben Tagen rund 258 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner registriert. In Deutschland lag der Wert zuletzt bei 76,1, in Mecklenburg-Vorpommern bei 58,8.

Mit einer zweitägigen Testpflicht würden in Mecklenburg-Vorpommern die bundesweit strengsten Einreisebestimmungen für Polen gelten. Doch damit werde Pendlern, Grenzgängern, Schülern und Familien eine Befreiung von der Absonderungspflicht ermöglicht, hieß es. Das Land unterstützt Pendler mit zehn Euro pro Test, der zu tragende Eigenanteil beträgt damit zehn Euro. Unter anderem Beschäftigte in Pflegeheimen und in medizinischen Einrichtungen kommen regelmäßig über die Grenze nach Vorpommern.

Der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann, äußerte sich überzeugt davon, dass in der Pandemie nur mit einer stringenten Teststrategie das regelmäßige Pendeln und auch Familienbesuche ermöglicht werden können. "Unser Ziel ist es, ohne Stau und Verzögerung funktionierende Abläufe zu organisieren. Die Evaluation in vier Wochen bringt Klarheit, ob das Virus in der Grenzmobilität als Treiber bezeichnet werden kann", sagte er. Nach seinen Angaben plant auch Brandenburg, in Kürze grenznahe Testzentren zu eröffnen.

"Wir brauchen eine grenzüberschreitende Fachkräftesicherung, die robuster ist als bislang", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU). Neben medizinischem Personal und Pflegekräften seien auch im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe polnische Fachkräfte tätig. "Wir brauchen jede und jeden Einzelnen", so Rudolph.

Die zwischenzeitlich extrem hohe Zahl von Neuinfektion im Grenzkreis Vorpommern-Greifswald war maßgeblich mit Berufspendlern in Zusammenhang gebracht worden. Dank harter Schutzmaßnahmen sank dort die Inzidenz von Werten weit über 200 inzwischen wieder unter 80.