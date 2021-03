Fürth

Fürth verliert Topspieler: Ernst wechselt zu Hannover 96

13.03.2021, 13:47 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verliert am Saisonende in Mittelfeldspieler Sebastian Ernst einen weiteren Leistungsträger. Der 26-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Aufstiegskandidaten nicht verlängern, sondern nach vier Jahren bei den Franken ablösefrei zu Hannover 96 wechseln.

"Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen", äußerte Ernst in einer Mitteilung der Spielvereinigung vom Samstag. Er wolle aber in seine Heimat zurückkehren. Ernst spielte schon als Jugendlicher für Hannover. "Bis zum letzten Tag werde ich definitiv alles geben, damit wir diese Saison so erfolgreich wie möglich beenden", versprach Ernst, der bislang 106 Mal für die Fürther auflief.

"Wir hätten Sebi sehr gerne über die Saison hinaus im Fürther Trikot gesehen", sagte Sportdirektor Rachid Azzouzi: "Er hat bei uns in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und wir sind dankbar für den Einsatz und die Leidenschaft, mit der er unsere Farben vertreten hat und mit Sicherheit auch im Saisonendspurt vertreten wird."

Neben Ernst verlieren die Fürther am Saisonende Außenverteidiger David Raum (22). Der ablösefreie Wechsel des U21-Nationalspielers zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim steht schon seit längerem fest.