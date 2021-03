Winterberg

Skigebiet in Winterberg am Samstag gut besucht

13.03.2021, 13:54 Uhr | dpa

Trotz schlechten Wetters mit Sturmböen und Schauern sind am Samstag viele Skifahrer im sauerländischen Winterberg unterwegs. Die verfügbaren Tickets für das erste Ski-Wochenende des Jahres seien vollständig ausgebucht - zumindest tagsüber, sagte ein Sprecher der Wintersport-Arena Sauerland, ein Zusammenschluss der Skigebiete in der Region. "Das zeigt: Die Menschen wollen raus und mal wieder in den Schnee."

Allerdings sei das Gebiet weit davon entfernt, voll zu sein. Unter Corona-Beschränkungen darf nur eine limitierte Zahl an Besuchern mit Vorausbuchung Skifahren. Bei zwölf Liften können laut Wintersport-Arena rund 2 500 Tickets pro Tag verkauft werden - und damit etwa ein Viertel weniger als normal. Vor der Corona-Pandemie seien über 10 000 Menschen täglich im Skigebiet Winterberg unterwegs gewesen.

Bisher laufe alles ohne Probleme, berichtete der Sprecher am Samstagmittag. Die Abläufe würden funktionieren und die Regeln eingehalten. In Winterberg sei alles ruhig, es gebe keine Auffälligkeiten, bestätigte ein Sprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis.

Auch das stürmische Wetter bereitet nach Angaben des Wintersport-Arena-Sprechers bisher keine Schwierigkeiten. Die Lifte seien relativ gut geschützt und würden aus Sicherheitsgründen ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit automatisch abgestellt. Für die kommende Woche erwartet er Winterwetter und damit sehr günstige Ski-Bedingungen.

Die Öffnung der Lifte war erst am Dienstag nach langem Lockdown wieder erlaubt worden. Bei Beförderung und in Warteschlangen ist ein Mindestabstand von zwei Metern vorgesehen, beim Anstehen gilt Maskenpflicht. Der Ski-Verleih findet draußen statt.