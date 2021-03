Rosenheim

Feuer in Rosenheim zerstört 2500 Quadratmeter Waldgebiet

13.03.2021, 14:57 Uhr | dpa

Ein Feuer in Rosenheim hat am Samstag rund 2500 Quadratmeter eines Waldgebietes zerstört. Wie die Polizei mitteilte, war es am frühen Nachmittag im Keferwald im Nordwesten der oberbayerischen Stadt ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.