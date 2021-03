Demmin

Bartsch und Oldenburg führen Nordost-Linke in Wahlkampf

13.03.2021, 18:16 Uhr | dpa

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern geht mit den Zielen in den Wahlkampf, im September gestärkt in Bundestag und Landtag einzuziehen und die Union in die Opposition zu drängen. "Lasst uns in diese Wahlauseinandersetzung entschlossen und gemeinsam gehen. Wir können in diesem Jahr viel erreichen. Es ist völlig offen, wie die Bundestagswahl und wie die Landtagswahl ausgehen werden", sagte der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, am Samstag auf dem Listenparteitag der Nordost-Linken in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Die Linke könne selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. "Wir sind die soziale Opposition in diesem Land gewesen und können Ergebnisse vorweisen", sagte er.

Mit 93,5 Prozent wählten die rund 110 anwesenden Stimmberechtigten den 62-Jährigen gebürtigen Stralsunder auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl. Bartsch kündigte an, in Rostock das Direktmandat gewinnen zu wollen, das er 2017 noch knapp gegen den CDU-Mitbewerber verpasst hatte. Es sei an der Zeit, die Union in die Opposition zu schicken, sagte Bartsch, ohne sich jedoch zu denkbaren Linksbündnissen zu äußern.

Zur Spitzenkandidatin für die zeitgleich am 26. September stattfindende Landtagswahl wurde Simone Oldenburg gewählt. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag erhielt 93,7 Prozent der Stimmen. In ihrer Bewerbungsrede prangerte sie Defizite in Bildung, Gesundheitsfürsorge, bei Löhnen und Renten an. "Es braucht eine Linke als Garant für Gerechtigkeit, die weiß, dass es um die Alten, die Krankenschwester, um den Paketboten, um die Verkäuferin geht", sagte die 51-Jährige. Sie forderte ihre Partei auf, geeint und entschlossen um die Stimmen der Wähler zu kämpfen. 2016 hatte die Linke mit 13,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis erzielt und nur noch elf Landtagsmandate errungen. Bei der Bundestagswahl 2017 schnitt die Nordost-Linke mit 17,8 Prozent besser ab.

Bartsch stimmte seine Partei mit scharfen Angriffen auf CDU und CSU auf den Wahlkampf ein und verwies auf die Affäre um Vorteilsnahme bei der Beschaffung von Schutzmasken. "Die stecken knietief im moralischen Sumpf", sagte er. Die Debatte darum und auch der bevorstehende Abschied von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Politik ließen erwarten, dass die Union Stimmen einbüße. "Aktuell sehen wir, die Korruption in der Union wird vieles ins Wanken bringen. Das, was dort aktuell abgeht, ist wirklich nur mit einem Tollhaus zu vergleichen", sagte Bartsch.

Dabei bezog er auch die beiden wegen anderer Affären in der Kritik stehenden Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amthor und Karin Strenz, mit in seine Kritik ein. Strenz habe trotz ihrer schon länger bekannten Geschäfte mit Aserbaidschan an ihrem Mandat festgehalten. "Und wenn sie dann noch den Nebeneinkünftler Amthor zu ihrem Spitzenkandidaten machen, dann ist das eine Bankrotterklärung der Union", sagte Bartsch. Amthor hatte im Vorjahr wegen Lobbyismus-Vorwürfen seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz zurückgezogen, war aber jüngst zum Spitzenkandidaten der Nordost-CDU für die Bundestagswahl gewählt worden.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie war der Parteitag der Linken mehrfach verschoben worden. Die zweitägige Versammlung findet in einer weitläufigen Tennishalle unter verschärften Hygienevorschriften statt. Die Platzierung auf den Kandidatenlisten entscheidet darüber, wer bei entsprechendem Wahlergebnis neben den in den Wahlkreisen direkt gewählten Politikern ins Parlament einzieht. Bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen hatte keiner der Bewerber der Linken ein Direktmandat gewonnen.