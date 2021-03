Potsdam

150 Menschen protestieren in Potsdam gegen Corona-Maßnahmen

13.03.2021, 19:56 Uhr | dpa

Teilnehmer einer abgesagten Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen stehen in der Innenstadt. Foto: Oliver von Riegen/dpa (Quelle: dpa)

Etwa 150 Menschen haben in Potsdam nach Polizeiangaben trotz einer abgesagten Demonstration gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise protestiert. Der Veranstalter hatte die Aktion am Samstag unter dem Motto "Es reicht" nach Polizeiangaben zuvor abgesagt. Mehrere Gruppen von Menschen blieben aber auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor, einige riefen: "Frieden, Freiheit, keine Diktatur". Auch ein Transparent der AfD war zu sehen. Die überwiegende Mehrheit der Protest-Teilnehmer trug keine Maske. Ein Sprecher der Polizei informierte sie über die Absage und bat darum, die dort vorgeschriebenen Masken zu tragen. Die Menge reagierte mit Buh-Rufen. Ein Großteil zog danach durch die Innenstadt. Der Protest verlief laut Polizei ohne Störungen.