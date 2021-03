Lübeck

Museen im Land öffnen nach und nach wieder

14.03.2021, 08:13 Uhr | dpa

Nach und nach öffnen die Museen in Schleswig-Holstein ihre Türen wieder für Besucher und Besucherinnen. Zwar werde die Zahl derer, die gleichzeitig ins Haus dürfen, beschränkt sein und alle müssten ihre Daten hinterlegen, sagte die Pressesprecherin des Lübecker Museumsverbundes, Diana Wenninger. Doch man sei sehr froh, nach dem dreimonatigen Lockdown wieder Besucher empfangen zu können, sagte sie.

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck öffnet am 22. März wieder. Besucher und Besucherinnen müssen nach Angaben einer Sprecherin Eintrittskarten im Internet kaufen und dabei ein Zeitfenster für ihren Besuch festlegen. Auch an anderen Orten in Schleswig-Holstein öffnen die Ausstellungshäuser. So ging es auf der Schleswiger Museumsinsel schon am Samstag, in der Nolde-Stiftung in Seebüll am 18. März und in der Kieler Kunsthalle am 20. März wieder los. Die Landesregierung hatte am vergangenen Wochenende verkündet, dass die Museen ab dem 8. März wieder öffnen dürfen.