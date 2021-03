Celle

Autofahrer rast mit Tempo 95 durch 30er-Zone

14.03.2021, 08:26 Uhr | dpa

Ein 19-jähriger Autofahrer ist mit 95 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone in Celle gefahren. Der junge Mann beschleunigte am Samstagabend nach Angaben der Polizei sein Fahrzeug aus dem Stand auf fast 100 Kilometer pro Stunde - und das just im Bereich einer Verkehrskontrolle. In der 30er-Zone konnten die Beamten dann eine Geschwindigkeit von 95 Kilometern pro Stunde messen. Gegen den Raser wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Autorennens eingeleitet.