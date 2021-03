Northeim

Auto kracht gegen Baum: Fahrerin flüchtet erfolglos zu Fuß

14.03.2021, 09:39 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist in Nordhausen unter Drogeneinfluss gegen einen Baum gefahren und hat Unfallflucht begangen. Die 29-Jährige war am Samstagabend auf der Northeimer Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte der Wagen am Straßenrand gegen einen Baum. Die Fahrerin flüchtete erfolglos zu Fuß - die Beamten entdeckten sie in einem Keller an der Straße. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Inwiefern sie sich verletzt hatte, war zunächst unklar, ebenso der genaue Hergang. Die Polizei Nordhausen bittet Zeugen um Hinweise.