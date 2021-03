Lichtenau

Auto mit Anhänger von Windböe erfasst: Zwei Verletzte

14.03.2021, 09:58 Uhr | dpa

Ein Auto mit Anhänger ist am Samstag in Lichtenau von einer heftigen Windböe erfasst worden und in einen Straßengraben gekracht. Der 23 Jahre alte Fahrer sowie sein 57-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei Paderborn am Sonntag mitteilte. Der Wagen samt Anhänger, in dem Planenaufbau transportiert wurde, sei plötzlich von einer starken Windböe erfasst worden. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und landete in einem Straßengraben. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei liegt die Schadenshöhe bei rund 20 000 Euro.