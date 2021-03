Buxtehude

Handball-Luchse nun auf Abstiegsplatz

14.03.2021, 13:08 Uhr | dpa

Trotz der 24:27 (11:15)-Niederlage beim SV Union Halle-Neustadt und des Abrutschens auf einen direkten Abstiegsplatz bewahren die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten Zuversicht. "Wir werden die Köpfe nicht hängen lassen, sondern weiter um den Klassenerhalt kämpfen", sagte Trainer Dubravko Prelcec am Sonntag. Sein Team ist vom Relegationsplatz auf den 14. Rang zurückgefallen, da der bisherige Verfolger Frisch Auf Göppingen dank des 32:28-Sieges bei der HSG Bad Wildungen am Aufsteiger vorbeiziehen konnte.

Dass dem ohnehin personell gebeutelten Team in Halle auch noch die erkrankte Fatos Kücükyildiz fehlte, ließ der Coach nicht als alleinigen Grund für den Ausgang der Partie gelten. "Denn Halle hat uns durchaus etwas angeboten, was wir leider nicht ausnutzen konnten, weil es uns an Cleverness fehlte." Bis zur 47. Minute hatten die Gäste die Partie nahezu ausgeglichen gestalten können, kassierten dann aber zwei Zeitstrafen und gerieten mit zwei Spielerinnen weniger auf dem Feld mit 21:24 in Rückstand.

Unzufrieden zeigte sich Trainer Dirk Leun nach dem 24:31 (13:17) des Buxtehuder SV beim Thüringer HC. "Es war deutlich mehr drin. In der zweiten Halbzeit waren die hohe Fehler- und Fehlwurfquote unser Handicap", räumte der BSV-Coach zerknirscht ein.