Salzgitter

Verlobungsfeier muss zweimal aufgelöst werden

14.03.2021, 13:55 Uhr | dpa

Die Polizei in Salzgitter hat eine Verlobungsfeier gleich zweimal aufgelöst. Anwohner hätten sich zunächst über eine laute Party in einer Wohnung beschwert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vor Ort entdeckten die Beamten insgesamt 43 Gäste aus verschiedenen Haushalten. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regelungen eingeleitet und die Feier wurde aufgelöst. Nur kurze Zeit später mussten die Polizisten allerdings erneut anrücken, weil zehn Gäste die Party nur wenige Straßen weiter in eine andere Wohnung verlagert hatten und weiterfeiern wollten. Erneut wurden Verfahren eingeleitet und die Feier am Samstagnachmittag endgültig beendet.