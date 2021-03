Stavenhagen

Polizeistation Stavenhagen beschmiert: Hoher Schaden

14.03.2021, 14:30 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben die Polizeistation in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unter anderem mit einem Hakenkreuz beschmiert und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. In der Nacht zu Sonntag war auf die Fassade und ein Garagentor der Station mit neongrüner Farbe gesprüht worden, wie die Polizei mitteilte. Neben dem Hakenkreuz fand sich dort auch mehrfach der Schriftzug "ACAB", was für "All cops are bastards" ("Alle Polizisten sind Bastarde") steht. Weitere Schmierereien wurden im Verlauf der Straße angebracht, hieß es weiter. Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls um Hinweise.