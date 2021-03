Misburg

Taucher suchen in Baggersee nach zwei vermissten Jungen

14.03.2021, 15:59 Uhr | dpa

Mit Tauchern sucht die Feuerwehr in einem Baggersee bei Hannover derzeit nach zwei vermissten Jungen im Alter von acht und neun Jahren. Zeugen hätten zunächst beobachtet, wie die beiden Kinder mit hochgekrempelten Hosen nach einem ins Wasser gefallenen Ball gesucht hätten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Eine zehnjährige Spielgefährtin habe nach dem Verschwinden der Jungen Hilfe in einer nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft geholt. Die drei Kinder sollen am Sonntag am Ufer des Laher Teiches zusammen Ball gespielt haben. Dem Sprecher zufolge lagen Schuhe und Jacken der Kinder am Ufer, als die Rettungskräfte eintrafen. Auch ein Notfallseelsorger sei zu dem See gerufen worden.