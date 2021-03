Limburg an der Lahn

Kampf ums Bürgermeisteramt: Stichwahl in Limburg

14.03.2021, 20:15 Uhr | dpa

Ddas Rathaus in Limburg mit Glockenturm. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Limburg konnte keiner der Bürgermeisterkandidaten die Wahl im ersten Durchgang für sich gewinnen. Der amtierende Bürgermeister Marius Hahn und der unabhängige Kandidat Stefan Laux müssen in die Stichwahl. Hahn erreichte bei der Wahl am Sonntag mit rund 44,9 Prozent der Stimmen den ersten Platz, Laux landete dicht dahinter mit rund 40,4 Prozent. Unterstützt wurde Hahn bei der Wahl von der "Wählerinitiative Dr. Marius Hahn".

Die Kandidatin der Grünen, Birgitte Geis, erhielt am Sonntag rund 9,6 Prozent der Stimmen, der FDP-Kandidat Maximilian Acht erreichte rund 5,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent.