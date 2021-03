Offenbach am Main

Mecklenburg-Vorpommern: Kühles Schauerwetter zum Wochenstart

15.03.2021, 06:48 Uhr | dpa

Das Wetter wird in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern trüb und regnerisch. Der Montag startet mit vielen Wolken. Im Verlauf des Tages kann es immer wieder Regen, Graupel und sogar Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen fünf und acht Grad. Nachts bleibt es regnerisch, und die Werte sinken auf bis zu minus ein Grad.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Nur vereinzelt kann es zu Regen- und Schneeschauern kommen. Es werden Höchstwerte zwischen vier und sieben Grad erreicht. In der Nacht wird es zunehmend klarer und meist trocken. Bei Tiefstwerten um die minus vier Grad kann es glatt auf den Straßen werden. Am Mittwoch lockert es dann weiter auf. Mit Temperaturen um die fünf Grad bleibt es aber kühl.