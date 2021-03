Offenbach am Main

Nasskalt und windig zum Wochenstart

15.03.2021, 07:00 Uhr | dpa

Die neue Woche in Sachsen-Anhalt startet nass und windig. Im Tagesverlauf müsse immer wieder mit etwas Regen, im Harz und über 800 Höhenmetern mit Schnee gerechnet werden, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Am Nachmittag weht ein böiger Wind, in der Altmark und auf dem Brocken sind auch stürmische Böen zu erwarten. Am Nachmittag könnte es vereinzelt auch Gewitter geben, so der Sprecher des DWD. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad. Im Harz wird es kühler bei null bis fünf Grad. Auf dem Brocken rutschen die Temperaturen in den Minusbereich bei höchstens minus einem Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es laut Vorhersage zunächst regnerisch bleiben. Über 600 Höhenmetern könne sich eine Schneedecke bilden. Im Verlauf ziehen die Schauer ab. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen zwei und null Grad in tieferen Lagen und minus ein bis minus fünf Grad im Harz und den Hochlagen. Der DWD warnt vor Glätte in den Morgenstunden. Der Regen der Nacht könne zum Morgen hin auf den Straßen gefrieren.