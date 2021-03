Greiz

Corona-Situation weiter verschlechtert: Inzidenz steigt

15.03.2021, 09:37 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner weiter gestiegen. Am Montag (Stand 0.00 Uhr) lag der Sieben-Tage-Wert bei 168,2, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Der ostthüringer Landkreis Greiz war mit einem Wert von 492,8 weiterhin der mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Kreis. Am Sonntag hatte die Inzidenz in Thüringen noch bei 161,6 gelegen. Bundesweit liegt sie bei 83. Thüringen ist bereits seit Monaten der Corona-Hotspot Nummer eins unter den Bundesländern.

Von Sonntag zu Montag wurden 300 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 126 Menschen wurden mit einer schweren Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen von Krankenhäusern behandelt. Seit Pandemiebeginn vor einem Jahr wurden insgesamt rund 82 760 Corona-Infizierte in Thüringen gezählt. 3070 Menschen starben im Zusammenhang mit der Infektion. Überstanden haben sie rund 74 210 Menschen.

Unterdessen wurden in Thüringen mit Stand vom Samstag bisher 162 426 mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, rund 84 000 Menschen haben auch schon die zweite Impfdosis erhalten. Wegen eines Lieferengpasses des Impfstoffherstellers Astrazeneca wurde die Terminvergabe am Freitag vorerst gestoppt.